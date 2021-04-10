Нападник "Динамо" оформив переможний гол у матчі чемпіонату Іспанії

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Форвард “Тенеріфе”, права на якого належать київському “Динамо”, відзначився голом у матчі 34-го туру Сегунди проти “Спортінга” з Хіхона. На 66-й хвилині гравець забив єдиний гол у матчі. Іспанець вдало зіграв на добиванні, відправив головою м’яч у сітку воріт — 1:0.

Наразі в активі форварда вісім голів (1 з пенальті) і 2 результативні передачі в 31 матчі за іспанський клуб.

Нагадаємо

Цей переможний гол у матчі Сегунди став не першим для Соля. Раніше він забивав “Райо Вальєкано”.