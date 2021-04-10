Нападающий "Динамо" оформил победный гол в матче чемпионата Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль стал героем поединка испанской Сегунды, передает УНН со ссылкой на сайт ФК "Тенерифе".
Детали
Форвард “Тенерифе”, права на которого принадлежат киевскому “Динамо”, отметился голом в матче 34-го тура Сегунды против “Спортинга” из Хихона. На 66-й минуте игрок забил единственный гол в матче. Испанец удачно сыграл на добивании, отправил головой мяч в сетку ворот — 1:0.
Сейчас в активе форварда восемь голов (1 с пенальти) и 2 результативные передачи в 31 матче за испанский клуб.
Напомним
Этот победный гол в матче Сегунды стал не первым для Соля. Ранее он забивал “Райо Вальекано”.