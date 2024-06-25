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Намагався дістатися Молдови: чоловік потонув при перетині річки Дністер

Київ • УНН

 • 13721 перегляди

Четверо українців намагалися незаконно переправитися через Дністер до Молдови, один потонув.

Намагався дістатися Молдови: чоловік потонув при перетині річки Дністер

Прикордонники викрили ухилянтів, які намагались незаконно перетнути кордон  через річку Дністер і потрапити до Молдови. Коли чоловіки побачили прикордонників - то кинулися у воду. Пізніше троє із них повернулися на берег, а четвертий  продовжив долати річку вплав і потонув. Про це повідомили у вівторок у Держприкордонслужбі, передає УНН

Деталі 

Як повідомляється, четверо українців спокусились на пропозицію в інтернеті  від анонімних ділків дістатися Молдови за $10 000. Втім організатори "подорожі" до останнього не попереджали, що для цього доведеться долати Дністер. 

Коли прикордонники викрили "туристів", ті кинулися у воду та сподівалися доплисти до човна. Проте перевізник різко розвернув плавзасіб назад у Молдову. Троє чоловіків повернулися на берег, а четвертий продовжив долати річку вплав та згодом зник під водою. 

"Прикордонники розпочали рятувальну операцію за допомогою катерів та, на жаль, врятувати молодика не вдалося", - розповіли у відомстві. 

Трагедію розслідують співробітники Національної поліції.

Тетяна Краєвська

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