Намагався дістатися Молдови: чоловік потонув при перетині річки Дністер
Київ • УНН
Четверо українців намагалися незаконно переправитися через Дністер до Молдови, один потонув.
Прикордонники викрили ухилянтів, які намагались незаконно перетнути кордон через річку Дністер і потрапити до Молдови. Коли чоловіки побачили прикордонників - то кинулися у воду. Пізніше троє із них повернулися на берег, а четвертий продовжив долати річку вплав і потонув. Про це повідомили у вівторок у Держприкордонслужбі, передає УНН.
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Як повідомляється, четверо українців спокусились на пропозицію в інтернеті від анонімних ділків дістатися Молдови за $10 000. Втім організатори "подорожі" до останнього не попереджали, що для цього доведеться долати Дністер.
Коли прикордонники викрили "туристів", ті кинулися у воду та сподівалися доплисти до човна. Проте перевізник різко розвернув плавзасіб назад у Молдову. Троє чоловіків повернулися на берег, а четвертий продовжив долати річку вплав та згодом зник під водою.
"Прикордонники розпочали рятувальну операцію за допомогою катерів та, на жаль, врятувати молодика не вдалося", - розповіли у відомстві.
Трагедію розслідують співробітники Національної поліції.