Пограничники разоблачили уклонистов, которые пытались незаконно пересечь границу через реку Днестр и попасть в Молдову. Когда мужчины увидели пограничников - то бросились в воду. Позже трое из них вернулись на берег, а четвертый продолжил преодолевать реку вплавь и утонул. Об этом сообщили во вторник в Госпогранслужбе, передает УНН.

Детали

Как сообщается, четверо украинцев соблазнились на предложение в интернете от анонимных дельцов добраться до Молдовы за $10 000. Впрочем организаторы "путешествия" до последнего не предупреждали, что для этого придется преодолевать Днестр.

Когда пограничники разоблачили "туристов", те бросились в воду и надеялись доплыть до лодки. Однако перевозчик резко развернул плавсредство обратно в Молдову. Трое мужчин вернулись на берег, а четвертый продолжил преодолевать реку вплавь и впоследствии скрылся под водой.

"Пограничники начали спасательную операцию с помощью катеров и, к сожалению, спасти молодого человека не удалось", - рассказали в ведомстве.

Трагедию расследуют сотрудники Национальной полиции.