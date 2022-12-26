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Намагався замінити колесо: у Польщі автобус роздавив водія з України

Намагався замінити колесо: у Польщі автобус роздавив водія з України

Київ • УНН

 • 431354 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Польщі під час заміни колеса загинув 55-річний український водій автобуса - його задавив транспортний засіб, передає УНН із посиланням на Wydarzenia w INTERIA.

Деталі

Як пише видання, врятувати життя водія, якого в неділю ввечері під час заміни колеса розчавив автобус, не вдалося, повідомив черговий воєводського управління державної пожежної охорони в Любліні.

"Лікарі швидкої допомоги констатували смерть 55-річного водія з України. На місці події тривають поліцейські огляди та слідчі дії", - повідомив пожежник.

За даними ЗМІ в автобусі було 34 людини. Їх транспортують до тимчасового місця, щоб вони могли перебувати в опалювальних приміщеннях. Після ремонту автобуса другий водій зможе продовжити поїздку.

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