Намагався розібрати снаряд і підірвався: 24-річний чоловік помер від травм
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Донецькій області 24-річний місцевий житель намагався розібрати вибухонебезпечний предмет, який знайшов поблизу села. Стався вибух. Від отриманих травм постраждалий помер у лікарні, передає УНН із посиланням на пресслужбу ГУ НП в Донецькій області.
Як повідомили у пресслужбі, учора до Нікольського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що внаслідок вибуху загинув 24-річний мешканець села Веселе Нікольського району.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.
Встановлено, що потерпілий за межами села знайшов снаряд від РПГ, приніс додому та намагався його розбирати, що і спричинило вибух.
З численними травмами потерпілого доставили у лікарню м.Маріуполь, а потім оперативно відправили до Запоріжжя, де сьогодні хлопець помер.
Поліцейські встановлюють повні обставини події. Факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою “нещасний випадок”.
Нагадаємо, на Житомирщині невідомий намагався підірвати будинок гранатою.