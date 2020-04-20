Пытался разобрать снаряд и подорвался: 24-летний мужчина умер от травм

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 41545 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 85401 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102865 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129017 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129369 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 173224 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121932 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104947 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103072 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Пытался разобрать снаряд и подорвался: 24-летний мужчина умер от травм

Пытался разобрать снаряд и подорвался: 24-летний мужчина умер от травм

Киев  •  УНН

 • 18298 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Донецкой области 24-летний местный житель пытался разобрать взрывоопасный предмет, который нашел возле села. Произошел взрыв. От полученных травм пострадавший скончался в больнице, передает УНН со ссылкой на пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.

Как сообщили в пресс-службе, вчера в Никольское отделение полиции поступило сообщение о том, что в результате взрыва погиб 24-летний житель села Веселое Никольского района.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Установлено, что потерпевший за пределами села нашел снаряд от РПГ, принес домой и пытался его разбирать, что и привело к взрыву.

С многочисленными травмами пострадавшего доставили в больницу г. Мариуполь, а затем оперативно отправили в Запорожье, где сегодня парень умер.

Полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия. Факт внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Напомним, в Житомирской области неизвестный пытался взорвать дом гранатой.

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