Пытался разобрать снаряд и подорвался: 24-летний мужчина умер от травм
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Донецкой области 24-летний местный житель пытался разобрать взрывоопасный предмет, который нашел возле села. Произошел взрыв. От полученных травм пострадавший скончался в больнице, передает УНН со ссылкой на пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.
Как сообщили в пресс-службе, вчера в Никольское отделение полиции поступило сообщение о том, что в результате взрыва погиб 24-летний житель села Веселое Никольского района.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники.
Установлено, что потерпевший за пределами села нашел снаряд от РПГ, принес домой и пытался его разбирать, что и привело к взрыву.
С многочисленными травмами пострадавшего доставили в больницу г. Мариуполь, а затем оперативно отправили в Запорожье, где сегодня парень умер.
Полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия. Факт внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
Напомним, в Житомирской области неизвестный пытался взорвать дом гранатой.