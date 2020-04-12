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На Житомирщині невідомий намагався підірвати будинок гранатою

На Житомирщині невідомий намагався підірвати будинок гранатою

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Бердичівському районі на Житомирщині невідомий намагався підірвати будинок за допомогою гранати. В будинку знаходилися люди, але ніхто не постраждав. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Житомирської області.

"Після першої ночі на службу "102" зателефонував 19-річний житель с. Гришківець та розповів, що невідомий закинув у вікно будинку, де він проживає, гранату. На місце події для перевірки інформації виїхали відповідні підрозділи поліції. З'ясувалось, що дійсно в одній з кімнат будинку стався вибух. У цей момент в оселі (в інших приміщеннях) було троє людей, ніхто з них не постраждав. Пошкоджено меблі, розбито вікна та посічено стіни", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчі проводять ретельний огляд та вилучають речові докази. Попередня правова кваліфікація події - ст. 15 (Замах на злочин), ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють причини та причетну до кримінального діяння особу.

"Потерпілий раніше притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю та розбій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Харківській області у результаті вибуху постраждала 71-річна мешканка села Новоселівка. Пенсіонерку з численними травмами доставлено до лікарні.

Українські Національні Новини

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