На Житомирщині невідомий намагався підірвати будинок гранатою

КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Бердичівському районі на Житомирщині невідомий намагався підірвати будинок за допомогою гранати. В будинку знаходилися люди, але ніхто не постраждав. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Житомирської області.