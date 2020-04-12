В Житомирской области неизвестный пытался взорвать дом гранатой
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Бердичевском районе Житомирской области неизвестный пытался взорвать дом с помощью гранаты. В доме находились люди, но никто не пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Житомирской области.
"После часа ночи на службу "102" позвонил 19-летний житель с. Гришкивец и рассказал, что неизвестный забросил в окно дома, где он проживает, гранату. На место происшествия для проверки информации выехали соответствующие подразделения полиции. Выяснилось, что действительно в одной из комнат дома произошел взрыв. В этот момент в доме (в других помещениях) было три человека, никто из них не пострадал. Повреждена мебель, разбиты окна и посечены стены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи проводят тщательный осмотр и изымают вещественные доказательства. Предварительная правовая квалификация события - ст. 15 (Покушение на преступление), ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают причины и причастного к уголовному деянию человека.
"Пострадавший ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием и разбой", - говорится в сообщении.
Напомним, в Харьковской области в результате взрыва пострадала 71-летняя жительница села Новоселовка. Пенсионерку с многочисленными травмами доставили в больницу.