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Зачепила сапкою: у Харківській області пенсіонерка підірвалась на городі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Харківській області у результаті вибуху постраждала 71-річна мешканка села Новоселівка. Пенсіонерку з численними травмами доставлено до лікарні, передає УНН із посиланням на ГУНП у Харківській області.

"10 квітня близько 9:30 до поліції надійшло повідомлення про вибух на території приватного домоволодіння у селищі Новоселівка", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у пресслужбі, правоохоронці встановили, що на прибудинковій території жителька села під час проведення обробки огороду сапкою зачепила невідомий предмет, після чого стався вибух.

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Речові докази вилучено та направлено на експертне дослідження.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі, повідомили у поліції.

Поліція встановлює походження вибухонебезпечного предмета та осіб, причетних до злочину.

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