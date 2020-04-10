Задела тяпкой: в Харьковской области пенсионерка подорвалась на огороде
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Харьковской области в результате взрыва пострадала 71-летняя жительница села Новоселовка. Пенсионерку с многочисленными травмами доставлено в больницу, передает УНН со ссылкой на ГУНП в Харьковской области.
"10 апреля около 9:30 в полицию поступило сообщение о взрыве на территории частного домовладения в поселке Новоселовка", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе, правоохранители установили, что на придомовой территории жительница села во время проведения обработки огорода тяпкой задела неизвестный предмет, после чего произошел взрыв.
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Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы, сообщили в полиции.
Полиция устанавливает происхождение взрывоопасного предмета и лиц, причастных к преступлению.