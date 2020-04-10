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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 54098 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 63553 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 77422 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 76404 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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15:49 • 101617 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 82663 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130807 просмотра

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Задела тяпкой: в Харьковской области пенсионерка подорвалась на огороде

Задела тяпкой: в Харьковской области пенсионерка подорвалась на огороде

Киев  •  УНН

 • 29420 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Харьковской области в результате взрыва пострадала 71-летняя жительница села Новоселовка. Пенсионерку с многочисленными травмами доставлено в больницу, передает УНН со ссылкой на ГУНП в Харьковской области.

"10 апреля около 9:30 в полицию поступило сообщение о взрыве на территории частного домовладения в поселке Новоселовка", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, правоохранители установили, что на придомовой территории жительница села во время проведения обработки огорода тяпкой задела неизвестный предмет, после чего произошел взрыв.

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Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы, сообщили в полиции.

Полиция устанавливает происхождение взрывоопасного предмета и лиц, причастных к преступлению.

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