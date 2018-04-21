Намагалися втиснутися: у Львові пасажири розтрощили скло у дверях автобусу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Вчора у Львові пасажири видавили скло у дверях автобусу. Про це повідомила очевидиця інциденту Наташа Іксанова у Facebook, опублікувавши у соцмережі відповідні фото, передає УНН.
"18:15 біля церкви Анни люди так пхались в 6а, що видавили скло в дверях. Людей не висадив – так і поїхав далі", – зазначила очевидиця.
Нагадаємо, у Кропивницькому у маршрутці під час руху випало вікно на дорогу. Один з пасажирів цієї маршрутки у зв'язку з інцидентом закликав посадових осіб, причетних до транспортної справи у місті, звільнитися з роботи.
Також УНН повідомляв, що у Вінниці металевий паркан впав на 5 припаркованих автомобілів. Зазначено, що огорожа впала у зв'язку з сильними поривами вітру.