Наєв показав, як ремонтні підрозділи відновлюють військову техніку та озброєння Сил оборони
Київ • УНН
Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України розповів, що ремонтні підрозділи на півночі мають матеріально-технічну базу для обслуговування озброєння та техніки, а також пройшли навчання за кордоном.
У Північній операційній зоні ремонтні підрозділи мають все необхідне матеріально-технічне забезпечення для підтримання стану озброєння і військової техніки. Про це розповів командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв, передає УНН.
Деталі
Він розповів, що підтримання у працездатному стані озброєння і військової техніки досягається не лише правильною експлуатацією та обслуговуванням, а й ремонтом та відновленням.
Цими роботами займаються спеціальні ремонтні підрозділи, які маневрують та виїжджають у райони виконання бойових завдань військовими частинами. Вони мають відповідну підготовку, а також здобуті знання за кордоном. Крім цього, ремонтні підрозділи мають усе необхідне матеріально-технічне забезпечення
Наєв показав, як проходять тренування контрдиверсійних груп на півночі26.01.24, 09:30 • 56798 переглядiв
За словами командувача, ремонтується вся без виключення військова техніка, яка є на озброєнні військових частин у Північній операційній зоні. Це техніка українського й радянського виробництва, а також іноземна техніка.
Для цього відповідні фахівці пройшли навчання за кордоном. Вони підготовлені для цих робіт й мають відповідний фах, запасні частини, щоб все виконувалося чітко і правильно, тому що від швидкості виконання ремонтних та відновлювальних робіт залежить наш успіх під час виконання завдань
Доповнення
Командувач пояснив, що є різні види обслуговування – щоденне, щотижневе, контрольне тощо. Також є регламентна робота, яку з часом необхідно проводити, змінювати відповідні гумотехнічні вироби, рідину, запасні частини, ремені
Окрім того, необхідно проводити сезонне технічне обслуговування. Зокрема, у війську є перевід військової техніки на зимовий та літній період навчання
Запорука успіху – це готовність озброєння й військової техніки. Ми цим займаємось
Нагадаємо
Командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що українські військові продовжують облаштовувати оборонні рубежі та мінувати території на півночі.
Зокрема встановлено понад 3 500 протитанкових мін та вирито 5 000 окопів поблизу російського кордону.