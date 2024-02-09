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Наєв показав, як ремонтні підрозділи відновлюють військову техніку та озброєння Сил оборони

Наєв показав, як ремонтні підрозділи відновлюють військову техніку та озброєння Сил оборони

Київ • УНН

 • 30564 перегляди

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України розповів, що ремонтні підрозділи на півночі мають матеріально-технічну базу для обслуговування озброєння та техніки, а також пройшли навчання за кордоном.

У Північній операційній зоні ремонтні підрозділи мають все необхідне матеріально-технічне забезпечення для підтримання стану озброєння і військової техніки. Про це розповів командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв, передає УНН.

Деталі 

Він розповів, що підтримання у працездатному стані озброєння і військової техніки досягається не лише правильною експлуатацією та обслуговуванням, а й ремонтом та відновленням.

Цими роботами займаються спеціальні ремонтні підрозділи, які маневрують та виїжджають у райони виконання бойових завдань військовими частинами. Вони мають відповідну підготовку, а також здобуті знання за кордоном. Крім цього, ремонтні підрозділи мають усе необхідне матеріально-технічне забезпечення 

- резюмував Наєв.

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За словами командувача, ремонтується вся без виключення військова техніка, яка є на озброєнні військових частин у Північній операційній зоні. Це техніка українського й радянського виробництва, а також іноземна техніка.

Для цього відповідні фахівці пройшли навчання за кордоном. Вони підготовлені для цих робіт й мають відповідний фах, запасні частини, щоб все виконувалося чітко і правильно, тому що від швидкості виконання ремонтних та відновлювальних робіт залежить наш успіх під час виконання завдань

- резюмував Наєв.

Доповнення

Командувач пояснив, що є різні види обслуговування – щоденне, щотижневе, контрольне тощо. Також є регламентна робота, яку з часом необхідно проводити, змінювати відповідні гумотехнічні вироби, рідину, запасні частини, ремені

Окрім того, необхідно проводити сезонне технічне обслуговування. Зокрема, у війську є перевід військової техніки на зимовий та літній період навчання

Запорука успіху – це готовність озброєння й військової техніки. Ми цим займаємось

- підсумував командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

Нагадаємо

Командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що українські військові продовжують облаштовувати оборонні рубежі та мінувати території на півночі.

Зокрема встановлено понад 3 500 протитанкових мін та вирито 5 000 окопів поблизу російського кордону. 

Володимир Омельченко

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