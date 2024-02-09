Наев показал, как ремонтные подразделения восстанавливают военную технику и вооружение Сил обороны

В Северной операционной зоне ремонтные подразделения имеют все необходимое материально-техническое обеспечение для поддержания состояния вооружения и военной техники. Об этом рассказал командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев, передает УНН.

Детали

Он рассказал, что поддержание в работоспособном состоянии вооружения и военной техники достигается не только правильной эксплуатацией и обслуживанием, но и ремонтом и восстановлением.

Этими работами занимаются специальные ремонтные подразделения, которые маневрируют и выезжают в районы выполнения боевых задач воинскими частями. Они имеют соответствующую подготовку, а также полученные знания за рубежом. Кроме этого, ремонтные подразделения имеют все необходимое материально-техническое обеспечение - резюмировал Наев.

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По словам командующего, ремонтируется вся без исключения военная техника, которая есть на вооружении воинских частей в Северной операционной зоне. Это техника украинского и советского производства, а также иностранная техника.

Для этого соответствующие специалисты прошли обучение за рубежом. Они подготовлены для этих работ и имеют соответствующую специальность, запасные части, чтобы все выполнялось четко и правильно, потому что от скорости выполнения ремонтных и восстановительных работ зависит наш успех при выполнении задач - резюмировал Наев.

Дополнение

Командующий объяснил, что есть разные виды обслуживания - ежедневное, еженедельное, контрольное и тому подобное. Также есть регламентная работа, которую со временем необходимо проводить, менять соответствующие резинотехнические изделия, жидкость, запасные части, ремни

Кроме того, необходимо проводить сезонное техническое обслуживание. В частности, в армии есть перевод военной техники на зимний и летний период обучения

Залог успеха - это готовность вооружения и военной техники. Мы этим занимаемся - подытожил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

Напомним

Командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что украинские военные продолжают обустраивать оборонительные рубежи и минировать территории на севере.

В частности установлено более 3 500 противотанковых мин и вырыто 5 000 окопов вблизи российской границы.