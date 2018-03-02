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"Нафтогаз" підписав з польською PGNiG контракт на термінові поставки газу

Київ • УНН

 • 46285 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. НАК "Нафтогаз України" вирішив терміново купувати газ у польській компанії PGNiG після отаказа російського ПАТ "Газпром" здійснювати поставки газу в Україну. Про це УНН повідомили в прес-службі польської компанії.

"НАК "Нафтогаз України" і польська PGNiG підписали контракт щодо термінових поставок газу після вчорашнього рішення "Газпрому" відмовитися від поставок газу "Нафтогазу", що відбулося на наступний день після оголошення про рішення Стокгольмського трибуналу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, контракт з PGNiG діє до кінця березня 2018 року. Обсяг контракту становить понад 60 млн. куб. Поставка почалася сьогодні о 6 ранку через вузол Германовичі, який з'єднує польські та українські газотранспортні системи.

Нагадаємо, "Газпром" заявив про розірвання контрактів з "Нафтогазом".

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