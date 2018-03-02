"Нафтогаз" подписал с польской PGNiG контракт на срочные поставки газа

"НАК "Нафтогаз Украины" и польская PGNiG подписали контракт относительно срочных поставок газа после вчерашнего решения "Газпрома" отказаться от поставок газа "Нафтогазу", что произошло на следующий день после объявления о решения Стокгольмского трибунала", - говорится в сообщении.

Как сообщается, контракт с PGNiG действует до конца марта 2018 года. Объем контракта составляет более 60 млн. куб. Поставка началась сегодня в 6 утра через узел Германовичи, который соединяет польские и украинские газотранспортные системы.

Напомним, "Газпром" заявил о расторжении контрактов с "Нафтогазом".