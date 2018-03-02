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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 55428 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 65960 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 68963 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 104920 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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"Нафтогаз" подписал с польской PGNiG контракт на срочные поставки газа

"Нафтогаз" подписал с польской PGNiG контракт на срочные поставки газа

Киев  •  УНН

 • 46285 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" решил срочно покупать газ у польской компании PGNiG после отаказа российского ПАО "Газпром" совершать поставки газа в Украину. Об этом УНН сообщили в прес-службе польськой компании.

"НАК "Нафтогаз Украины" и польская PGNiG подписали контракт относительно срочных поставок газа после вчерашнего решения "Газпрома" отказаться от поставок газа "Нафтогазу", что произошло на следующий день после объявления о решения Стокгольмского трибунала", - говорится в сообщении.

Как сообщается, контракт с PGNiG действует до конца марта 2018 года. Объем контракта составляет более 60 млн. куб. Поставка началась сегодня в 6 утра через узел Германовичи, который соединяет польские и украинские газотранспортные системы.

Напомним, "Газпром" заявил о расторжении контрактов с "Нафтогазом".

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