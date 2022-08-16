Нафта продовжує дешевшати на тлі прогнозу слабкого попиту
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у жовтні у вівторок зранку під час торгів впали в ціні до 93,92 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані торгів.
За даними Bloomberg станом на 9:16, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 1,24%.
При цьому ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 88,53 долара за барель, втративши 0,98%.
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Ціни на нафту впали у вівторок, на тлі того, як похмурі економічні дані від найбільшого покупця сирої нафти - Китаю - відновили побоювання щодо глобальної рецесії, відзначає Reuters.
Так, центральний банк Китаю знизив кредитні ставки, щоб пожвавити попит, оскільки в липні економіка несподівано сповільнилася, а промислова та роздрібна активність скоротилася через політику Пекіна щодо боротьби з COVID-19 та майнової кризи.
Ф'ючерси на нафту впали приблизно на 3% під час попередньої сесії.