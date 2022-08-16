Нефть продолжает дешеветь на фоне прогноза слабого спроса
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставками в октябре во вторник утром во время торгов упали в цене до 93,92 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные торгов.
По данным Bloomberg по состоянию на 9:16, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,24%.
При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 88,53 доллара за баррель, потеряв 0,98%.
Детали
Цены на нефть упали во вторник, на фоне того, как мрачные экономические данные от крупнейшего покупателя сырой нефти – Китая – возобновили опасения по поводу глобальной рецессии, отмечает Reuters.
Так, центральный банк Китая снизил кредитные ставки, чтобы оживить спрос, поскольку в июле экономика неожиданно замедлилась, а промышленная и розничная активность сократилась из-за политики Пекина по борьбе с COVID-19 и имущественного кризиса.
Фьючерсы на нефть упали примерно на 3% во время предыдущей сессии.