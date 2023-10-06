Нафта на шляху до найрізкішого падіння за тиждень з березня

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Минулого тижня обидві марки підскочили до максимумів 2023 року, але цього тижня Brent впала на 11,6%, а WTI приблизно на 9%.

Зростання занепокоєння інвесторів у облігації з приводу державних видатків і дефіциту бюджету в Сполучених Штатах, найбільшого споживача нафти у світі, сприяють різкому розпродажу, який підштовхнув ціни казначейських облігацій до 17-річного мінімуму.

У п'ятницю ф'ючерси на Brent виросли на 26 центів, або 0,3%, до 84,33 долара на 03:58 за Гринвічем (06:58 за Києвом), тоді як ф’ючерси на американську нафту WTI зросли на 28 центів, або 0,3%, до 82,59 долара, дещо відновившись після падіння на 2% у четвер.

«Ціни на нафту стабілізуються після жорстокого тижня, коли невпинний розпродаж на ринку облігацій викликав занепокоєння щодо глобального зростання», - сказав аналітик OANDA Едвард Моя.

«Найгірший тиждень для сирої нафти з березня починає залучати покупців, враховуючи, що ринок нафти все ще залишатиметься напруженим у короткостроковій перспективі», - сказав Моя.

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