Нефть на пути к самому резкому падению за неделю с марта
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Цены на нефть оказались на пути к самому резкому падению в недельном измерении с марта, несмотря на рост в пятницу, на фоне того, что распродажа на рынке облигаций США вызвала обеспокоенность по поводу глобального экономического спада и опасения по поводу резкого падения спроса на топливо, отмечает Reuters, пишет УНН.
Детали
На прошлой неделе оба бренда подскочили до максимумов 2023 года, но на этой неделе Brent упала на 11,6%, а WTI - примерно на 9%.
Растущая обеспокоенность инвесторов в облигации по поводу государственных расходов и дефицита бюджета в Соединенных Штатах, крупнейшего в мире потребителя нефти, способствует резкой распродаже, которая подтолкнула цены казначейских облигаций к 17-летнему минимуму.
В пятницу фьючерсы на Brent выросли на 26 центов, или 0,3%, до 84,33 доллара на 03:58 по Гринвичу (06:58 по Киеву), тогда как фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 28 центов, или 0,3%, до 82,59 доллара, несколько восстановившись после падения на 2% в четверг.
«Цены на нефть стабилизируются после жестокой недели, когда непрекращающаяся распродажа на рынке облигаций вызвала обеспокоенность по поводу глобального роста», - сказал аналитик OANDA Эдвард Мойя.
«Худшая неделя для сырой нефти с марта начинает привлекать покупателей, учитывая, что рынок нефти все еще будет напряженным в краткосрочной перспективе», - сказал Мойя.
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