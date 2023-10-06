Нефть на пути к самому резкому падению за неделю с марта

КИЕВ. 6 октября. УНН. Цены на нефть оказались на пути к самому резкому падению в недельном измерении с марта, несмотря на рост в пятницу, на фоне того, что распродажа на рынке облигаций США вызвала обеспокоенность по поводу глобального экономического спада и опасения по поводу резкого падения спроса на топливо, отмечает Reuters, пишет УНН.