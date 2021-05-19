Нафта дешевшає через побоювання з приводу інфляції у США та повернення поставок з Ірану

За даними Bloomberg станом на 8:05, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 1,09%.

При цьому ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 64,72 долара за барель, втративши 1,18%.

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Ціни на нафту падали у середу другий день через можливе відновлення постачань з Ірану, а також через те, що інвестори почали продавати на спекуляціях про те, що побоювання щодо інфляції можуть призвести до підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США, що може обмежити економічне зростання, пише Reuters.

Ціни на нафту опинилися під тиском, зокрема, на тлі повідомлень про прогрес в переговорах між США і Іраном про поновлення угоди, що обмежує його ядерну програму, що може привести до скасування санкцій і відновлення експорту іранської нафти, зазначає видання.

Що було раніше

2 квітня Організація країн-експортерів нафти, Росія і їх союзники, група, відома як ОПЕК+, погодилися послабити обмеження видобутку на 350 тис. барелів на добу в травні, ще на 350 тис. барелів на добу в червні і ще на 400 тис. барелів на добу або близько того в липні.

В ОПЕК+ наприкінці квітня погодили, що будуть дотримуватися свого плану зі збільшення поставок на 2 мільйони барелів на день протягом наступних трьох місяців. Наступне засідання відбудеться на початку червня.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня 2020 року пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

12 квітня 2020 року країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовилися скоротити видобуток нафти в умовах пандемії.

Укладена угода ОПЕК+ про скорочення видобутку передбачала обмеження видобутку до кінця 2020 року на 7,7 млн барелів на добу. У квітневій угоді ОПЕК+ виробникам було запропоновано скорочення видобутку до 5,8 млн барелів на день з початку 2021 року до кінця квітня 2022 року. Утім, умови змінили на зустрічі 3 грудня 2020 року.

Країни ОПЕК+, у тому числі РФ, 3 грудня минулого року домовилися залишити в силі обмеження на видобуток нафти, які діяли з весни 2020 року. Однак, з певними послабленнями. Так, ОПЕК+ підтвердила домовленості щодо повернення на ринок 2 млн барелів, але повернення має бути поступовим, з урахуванням ситуації на ринку. Умови угоди домовилися переглядати щомісяця.