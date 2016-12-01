Нафта Brent торгується вище 50 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у четвер зранку зросли в ціні до 50,47 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:05, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 8,82%.
При цьому ціна січневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 50,06 долара за барель, додавши 1,25%.
Додамо, зустріч ОПЕК відбулася у Відні 30 листопада. Під час неї картель домовився про скорочення видобутку нафти.
Росія заявила, що готова приєднатися до угоди ОПЕК щодо скорочення видобутку і знизити свій видобуток у першому півріччі на 300 тис. барелів на добу.