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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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13:59 • 11306 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Нефть Brent торгуется выше 50 долл. за баррель

Киев • УНН

 • 7530 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в четверг утром выросли в цене до 50,47 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

Нефть Brent торгуется выше 50 долл. за баррель

По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 8,82%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 50,06 доллара за баррель, прибавив 1,25%.

Добавим, встреча ОПЕК состоялась в Вене 30 ноября. Во время нее картель договорился о сокращении добычи нефти.

Россия заявила, что готова присоединиться к соглашению ОПЕК о сокращении добычи и снизить свою добычу в первом полугодии на 300 тыс. баррелей в сутки.

Украинские Национальные Новости

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