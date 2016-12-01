Нефть Brent торгуется выше 50 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в четверг утром выросли в цене до 50,47 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 8,82%.
При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 50,06 доллара за баррель, прибавив 1,25%.
Добавим, встреча ОПЕК состоялась в Вене 30 ноября. Во время нее картель договорился о сокращении добычи нефти.
Россия заявила, что готова присоединиться к соглашению ОПЕК о сокращении добычи и снизить свою добычу в первом полугодии на 300 тыс. баррелей в сутки.