Нефть Brent торгуется выше 50 долл. за баррель

По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 8,82%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 50,06 доллара за баррель, прибавив 1,25%.

Добавим, встреча ОПЕК состоялась в Вене 30 ноября. Во время нее картель договорился о сокращении добычи нефти.

Россия заявила, что готова присоединиться к соглашению ОПЕК о сокращении добычи и снизить свою добычу в первом полугодии на 300 тыс. баррелей в сутки.