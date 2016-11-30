Нафта Brent сягнула 50 дол. за барель на фоні новин про угоду ОПЕК
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у середу під час торгів зросли в ціні до 50,22 долара за барель на фоні новин про досягнення країнами ОПЕК угоди про скорочення видобутку нафти, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 16:04, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 8,28%.
При цьому ціна січневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 48,70 долара за барель, додавши 7,67%.
Нагадаємо, раніше Bloomberg повідомив, що ОПЕК домовилася про скорочення видобутку нафти на 1,2 млн барелів на день.
У Росії раніше заявили, що готові оголосити про замороження видобутку нафти після ОПЕК.