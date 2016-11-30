Нефть Brent достигла 50 долл. за баррель на фоне новостей о соглашении ОПЕК

По данным издания по состоянию на 16:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 8,28%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 48,70 доллара за баррель, прибавив 7,67%.

Напомним, ранее Bloomberg сообщил, что ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день.

В России ранее заявили, что готовы объявить о замораживании добычи нефти после ОПЕК.