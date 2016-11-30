Нефть Brent достигла 50 долл. за баррель на фоне новостей о соглашении ОПЕК
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в среду в ходе торгов выросли в цене до 50,22 доллара за баррель на фоне новостей о достижении странами ОПЕК соглашения о сокращении добычи нефти, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 16:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 8,28%.
При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 48,70 доллара за баррель, прибавив 7,67%.
Напомним, ранее Bloomberg сообщил, что ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день.
В России ранее заявили, что готовы объявить о замораживании добычи нефти после ОПЕК.