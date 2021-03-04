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Надлишки вакцини від COVID-19 можуть передати приватним клінікам – Шмигаль

Надлишки вакцини від COVID-19 можуть передати приватним клінікам – Шмигаль

Київ • УНН

 • 20050 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Уряд може прийняти рішення про передачі вакцин від COVID-19 приватним клінікам у разі їхнього надлишку. Про це заявив під час пресконференції Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

Цитата:

"У мене це поки що як стратегія, як мрія: дати можливість людям не з першого, другого, третього, а можливо з п'ятого етапу вакцинації вакцинуватися комерційно. Тобто, залишки вакцин, які уряд не матиме змоги використати через те, що бажаючі на ранніх етапах провакцинувались, а інших бажаючих немає, ми будемо передавати на п'ятий етап.Ми, як уряд, можемо віддавати це по собівартості комерційним клінікам для того, щоб вони вакцинували людей, які хочуть з туристичною метою кудись їхати…", - розповів Шмигаль.

Також Шмигаль впевнений, що літом ситуація буде стабілізована і виробники вакцин будуть торгувати не лише з урядами, але й вже з комерційними підприємствами

"Й в принципі без державної підтримки, приватні клініки, лабораторії зможуть вакцинувати людей платно", - додав він.

Доповнення

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що в Україні комерційна вакцина від COVID-19 з’явиться в продажу не раніше літа.

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca.

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вантажний літак рейсом TK6289 Стамбул — Київ авіакомпанії Turkish Cargo сів в аеропорту в Україні об 11:07. Однак, вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (CoviShield).

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