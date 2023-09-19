Надихався прикладом Бразилії: нардеп Гривко розповів деталі свого законопроекту про велогенерацію для ув’язнених

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«Ця моя ідея була б необхідна для нашого суспільства. Вона б принесла і здоров’я і суспільно-корисну роботу. Люди добровільно в неробочий час працюють на велогенераційній установці, виробляють енергію. І відповідно у них більше здоров’я буде, і суспільна користь для населення», - заявив народний депутат від партії «Слуга народу» Сергій Гривко.

Чи має ця ідея бути втілена у життя саме у в’язницях чи, можливо, і в слідчих ізоляторах (СІЗО), нардеп поки не вирішив. Каже, це має ухвалити Міністерство юстиції.

«Тут Мінюст має зорієнтувати, де краще. Вони ж краще знають», - переконаний депутат.

Так само на Мінюст Гривко переклав і вирішення питання щодо того, скільки виробленої енергії ув’язненими буде конвертуватися у зменшення днів терміну відбування покарання.

«Я прописав (в законопроєкті, - ред), що це Мінюст вирішує. Чому? Тому, що я не можу оцінити можливості і це як пропозиція, тема для обговорення у суспільстві», - підкреслив Гривко.

З приводу вартості впровадження такого ноу-хау народний обранець сказав, що теж чіткої суми поки не визначив.

«Я ж грубо прораховував, я ж, скажем так, не спеціаліст в цій всій галузі. Прораховував по ринкових цінах, сайтах в інтернеті, скільки це все коштує. Можливо на мою пропозицію звернуть увагу, я би хотів, щоб на неї звернули увагу і, можливо, десь провели пілотний проект, десь випробували. Це б розширило можливості і в науковому секторі – хтось зробив би якусь потужнішу велогенераційну установку», - переконаний народний обранець.

Для створення свого проекту Гривко надихався подібним досвідом, запровадженим у Бразилії.

«Я вирішив розвантажити систему ув’язнених. Запропонував досвід Бразилії. У них там були такі проекти, але там були саморобні установки, які не давали тієї потужності, яку можуть давати сьогоднішні велогенераційні системи. Вони переробили звичайні велосипеди. Але це 2012 рік. Тут потрібні люди-ентузіасти, які підтримають цю ідею. Я розумію, що зараз багато людей хейтять мою ідею, але чим же вона погана?», - підкреслив Гривко.

Нардеп наголосив, якщо його ідею підтримає Мінюст та проголосує парламент, це зекономить мільйони коштів, які витрачаються з державного бюджету на утримання ув’язнених. Адже згенерована електроенергія буде зменшувати термін перебування у в’язницях, а відтак і кошти на цей зекономлений період витрачатися не будуть.

«За моїми оцінками, якби всі ув’язнені це робили, зекономили б 8%. Якщо б кожен ув’язнений на 30 днів собі зекономив термін, то це 200 млн грн економії. Тобто 200 млн грн до бюджету додаткових без підвищення податків. Це вирішувати суспільству. Моє право запропонувати. Якщо буде не цікаво – значить не час», - зауважив нардеп.

І наголосив, що нині комітет на розгляді має багато законопроектів, тому коли саме його законодавча ініціатива потрапить на голосування до Верховної Ради сказати не може.

«Комітет все скаже. У нас же там багато законопроектів обговорюється. Тому, не знаю. Потрібно слідкувати за анонсами», - підсумував Гривко.