Вдохновлялся примером Бразилии: нардеп Гривко рассказал детали своего законопроекта о велогенерации для заключенных

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«Эта моя идея была бы необходима для нашего общества. Она бы принесла и здоровье и общественно-полезную работу. Люди добровольно в нерабочее время работают на велогенерационной установке, вырабатывают энергию. И соответственно у них больше здоровья будет, и общественная польза для населения», - заявил народный депутат от партии «Слуга народа» Сергей Гривко.

Должна ли эта идея быть воплощена в жизнь именно в тюрьмах или, возможно, и в следственных изоляторах (СИЗО), нардеп пока не решил. Говорит, это должно принять Министерство юстиции.

«Здесь Минюст должен сориентировать, где лучше. Они же лучше знают», - убежден депутат.

Так же на Минюст Гривко переложил и решение вопроса о том, сколько произведенной энергии заключенными будет конвертироваться в уменьшение дней срока отбывания наказания.

«Я прописал (в законопроекте, - ред), что это Минюст решает. Почему? Потому, что я не могу оценить возможности и это как предложение, тема для обсуждения в обществе», - подчеркнул Гривко.

По поводу стоимости внедрения такого ноу-хау народный избранник сказал, что тоже четкой суммы пока не определил.

«Я же грубо просчитывал, я же, скажем так, не специалист в этой всей отрасли. Просчитывал по рыночным ценам, сайтам в интернете, сколько это все стоит. Возможно на мое предложение обратят внимание, я бы хотел, чтобы на него обратили внимание и, возможно, где-то провели пилотный проект, где-то испытали. Это бы расширило возможности и в научном секторе – кто-то сделал бы какую-то мощную велогенерационную установку», - убежден народный избранник.

Для создания своего проекта Гривко вдохновлялся подобным опытом, внедренным в Бразилии.

«Я решил разгрузить систему заключенных. Предложил опыт Бразилии. У них там были такие проекты, но там были самодельные установки, которые не давали той мощности, которую могут давать сегодняшние велогенерационные системы. Они переделали обычные велосипеды. Но это 2012 год. Здесь нужны люди-энтузиасты, которые поддержат эту идею. Я понимаю, что сейчас многие люди хейтят мою идею, но чем же она плохая?», - подчеркнул Гривко.

Нардеп отметил, если его идею поддержит Минюст и проголосует парламент, это сэкономит миллионы средств, которые тратятся из государственного бюджета на содержание заключенных. Ведь сгенерированная электроэнергия будет уменьшать срок пребывания в тюрьмах, а затем и средства на этот сэкономленный период тратиться не будут.

«По моим оценкам, если бы все заключенные это делали, сэкономили бы 8%. Если бы каждый заключенный на 30 дней себе сэкономил срок, то это 200 млн грн экономии. То есть 200 млн грн в бюджет дополнительных без повышения налогов. Это решать обществу. Мое право предложить. Если будет не интересно – значит не время», - отметил нардеп.

И отметил, что сейчас комитет на рассмотрении имеет много законопроектов, поэтому когда именно его законодательная инициатива попадет на голосование в Верховную Раду сказать не может.

«Комитет все скажет. У нас же там много законопроектов обсуждается. Поэтому, не знаю. Нужно следить за анонсами», - подытожил Гривко.