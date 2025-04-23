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США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський
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Над Запорізькою областю працює ППО через загрозу ударних дронів

Київ • УНН

 • 308 перегляди

У Запорізькій області активізувалася протиповітряна оборона через загрозу ударних безпілотників. Місцева влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали тривоги.

Над Запорізькою областю працює ППО через загрозу ударних дронів

У Запорізькій області працює ППО. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Над Запорізькою областю знову активізувалася протиповітряна оборона. Відомо про ворожу повітряну активність у регіоні, а саме йдеться про загрозу застосування ударних безпілотників.

Місцева влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали тривоги та залишатися у безпечних місцях до офіційного відбою.

ППО здійснює бойову роботу, спрямовану на знищення повітряних цілей ще на підльоті.

Жителів області просять не фільмувати роботу Сил оборони.

Нагадаємо

Раніше Повітряні Сили інформували щодо ворожих БпЛА в даній області.

У Запорізькій області працює ППО на тлі загрози ворожих КАБів та дронів: у Запоріжжі чули вибухи22.04.25, 11:39 • 5512 переглядiв

Юлія Котвицька

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