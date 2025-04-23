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США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский
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Financial Times

MIM-104 Patriot

Над Запорожской областью работает ПВО из-за угрозы ударных дронов

Киев • УНН

 • 192 просмотра

В Запорожской области активизировалась противовоздушная оборона из-за угрозы ударных беспилотников. Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы тревоги.

Над Запорожской областью работает ПВО из-за угрозы ударных дронов

В Запорожской области работает ПВО. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Над Запорожской областью снова активизировалась противовоздушная оборона. Известно о вражеской воздушной активности в регионе, а именно речь идет об угрозе применения ударных беспилотников.

Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы тревоги и оставаться в безопасных местах до официального отбоя.

ПВО осуществляет боевую работу, направленную на уничтожение воздушных целей еще на подлете.

Жителей области просят не снимать на видео работу Сил обороны.

Напомним

Ранее Воздушные Силы информировали о вражеских БпЛА в данной области.

В Запорожской области работает ПВО на фоне угрозы вражеских КАБов и дронов: в Запорожье слышали взрывы 22.04.25, 11:39 • 5510 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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