Над Запорожской областью работает ПВО из-за угрозы ударных дронов

В Запорожской области работает ПВО. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Над Запорожской областью снова активизировалась противовоздушная оборона. Известно о вражеской воздушной активности в регионе, а именно речь идет об угрозе применения ударных беспилотников.

Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы тревоги и оставаться в безопасных местах до официального отбоя.

ПВО осуществляет боевую работу, направленную на уничтожение воздушных целей еще на подлете.

Жителей области просят не снимать на видео работу Сил обороны.

Напомним

Ранее Воздушные Силы информировали о вражеских БпЛА в данной области.

В Запорожской области работает ПВО на фоне угрозы вражеских КАБов и дронов: в Запорожье слышали взрывы