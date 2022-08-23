Над морем збили запущену у бік Миколаївщини ракету, вночі були обстріли - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Українська ППО напередодні збила російську ракету, яку зупустили у бік Миколаївщини, сьогодні вночі були обстріли двох громад, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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"За інформацією ОК "Південь", вчора, 22 серпня, ракетою повітряного базування Х-31 атаковано Миколаївщину. Ракету, спрямовану в район Коблевого, збито силами протиповітряної оборони над морем. Втрат і руйнувань немає", - повідомив Кім у Telegram.
Деталі
За даними голови ОВА, ситуація по районах наступна:
Миколаївський район:
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- Інформація щодо наслідків бойових дій не надходила.
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Баштанський район:
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- Вчора, 22 серпня, з 19:00 до півночі, були обстріли околиць села Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих немає.
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- Тривають обстріли Широківської громади. Так, 22 серпня, орієнтовно з 12:00 до 13:00, обстрілів зазнало село Червона Долина. Пошкоджені чотири житлових будинки. Постраждалих немає.
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- Також 23 серпня, орієнтовно о 01:00 та 03:00 були обстріли біля села Широке. Близько 05:30 були обстріли за межами сіл Поляна, Червона Долина, Широке. Постраждалих немає.
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- Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що на лінії розмежування. Так, вночі, 23 серпня, о 02:08 були обстріли селища Березнегувате. Через потрапляння боєприпасів та їх уламків відбулося займання сіна.
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У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Доповнення
У ніч на 22 серпня окупанти вдарили по Миколаєву чотирма ракетами.