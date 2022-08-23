Над морем сбили запущенную в сторону Николаевской области ракету, ночью были обстрелы - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Украинская ПВО накануне сбила российскую ракету, запущенную в сторону Николаевской области, сегодня ночью были обстрелы двух громад, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Цитата
"По информации ОК "Юг", вчера, 22 августа, ракетой воздушного базирования Х-31 атакована Николаевская область. Ракета, направленная в район Коблево, сбита силами противовоздушной обороны над морем. Потерь и разрушений нет", - сообщил Ким в Telegram.
Детали
По данным главы ОВА, ситуация по районам следующая:
Николаевский район:
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- Информация о последствиях боевых действий не поступала.
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Баштанский район:
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- Вчера, 22 августа, с 19:00 до полуночи, были обстрелы окрестностей села Новоалександровка Ингульской громады. Пострадавших нет.
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- Продолжаются обстрелы Широковской громады. Так, 22 августа, ориентировочно с 12:00 до 13:00, обстрелам подверглось село Красная Долина. Повреждены четыре жилых дома. Пострадавших нет.
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- Также 23 августа, ориентировочно в 01:00 и 03:00 были обстрелы возле села Широкое. Около 05:30 были обстрелы за пределами сел Поляна, Красная Долина, Широкое. Пострадавших нет.
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- Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской громады на линии разграничения. Так, ночью, 23 августа, в 02:08 были обстрелы поселка Березнеговатое. Из-за попадания боеприпасов и их обломков произошло возгорание сена.
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В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Дополнение
В ночь на 22 августа оккупанты ударили по Николаеву четырьмя ракетами.