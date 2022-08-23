Над морем сбили запущенную в сторону Николаевской области ракету, ночью были обстрелы - Ким

Цитата

"По информации ОК "Юг", вчера, 22 августа, ракетой воздушного базирования Х-31 атакована Николаевская область. Ракета, направленная в район Коблево, сбита силами противовоздушной обороны над морем. Потерь и разрушений нет", - сообщил Ким в Telegram.

Детали

По данным главы ОВА, ситуация по районам следующая:

Николаевский район:



Информация о последствиях боевых действий не поступала.



Баштанский район:



Вчера, 22 августа, с 19:00 до полуночи, были обстрелы окрестностей села Новоалександровка Ингульской громады. Пострадавших нет.



Продолжаются обстрелы Широковской громады. Так, 22 августа, ориентировочно с 12:00 до 13:00, обстрелам подверглось село Красная Долина. Повреждены четыре жилых дома. Пострадавших нет.



Также 23 августа, ориентировочно в 01:00 и 03:00 были обстрелы возле села Широкое. Около 05:30 были обстрелы за пределами сел Поляна, Красная Долина, Широкое. Пострадавших нет.



Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской громады на линии разграничения. Так, ночью, 23 августа, в 02:08 были обстрелы поселка Березнеговатое. Из-за попадания боеприпасов и их обломков произошло возгорание сена.



В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

В ночь на 22 августа оккупанты ударили по Николаеву четырьмя ракетами.