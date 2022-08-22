Вночі окупанти вдарили по Миколаєву чотирма ракетами – ОК "Південь"

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"Серед ночі окупаційними військами нанесено черговий удар чотирма зенітними ракетами С-300 по Миколаєву", – ідеться у повідомленні.

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Як зазначили, внаслідок ворожих ударів зруйновано сервісні підприємства, пошкоджено адміністративні будівлі інших організацій та сфер бізнеса, а також кілька житлових будинків. Жертв немає.

Нагадаємо

Сьогодні вранці голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок нічних обстрілів Миколаєва загорілося кафе та є влучання на територію підприємства.