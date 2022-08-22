Ночью оккупанты ударили по Николаеву четырьмя ракетами – ОК "Юг"

Цитата

"Среди ночи оккупационными войсками нанесен очередной удар четырьмя зенитными ракетами С-300 по Николаеву", – говорится в сообщении.

Детали

В результате вражеских ударов разрушены сервисные предприятия, повреждены административные здания других организаций и сфер бизнеса, а также несколько жилых домов. Жертв нет.

Напомним

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате ночных обстрелов Николаева загорелось кафе и есть попадание на территорию предприятия.