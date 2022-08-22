Ночью оккупанты ударили по Николаеву четырьмя ракетами – ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Этой ночью российские оккупанты ударили по Николаеву четырьмя зенитными ракетами С-300. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook ОК "Юг".
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"Среди ночи оккупационными войсками нанесен очередной удар четырьмя зенитными ракетами С-300 по Николаеву", – говорится в сообщении.
Детали
В результате вражеских ударов разрушены сервисные предприятия, повреждены административные здания других организаций и сфер бизнеса, а также несколько жилых домов. Жертв нет.
Напомним
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате ночных обстрелов Николаева загорелось кафе и есть попадание на территорию предприятия.