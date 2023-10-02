Над Миколаївщиною було знищено два ворожих БпЛА "Мерлін-ВР"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Минулої доби у небі над Миколаївською областю було ліквідовано два російські розвідувальні БпЛА «Мерлін-ВР». Також російські окупанти обстріляли Куцурубську громаду. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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«Вчора, 1 жовтня, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» на Миколаївщині знищено два російські розвідувальні БпЛА «Мерлін-ВР», — зазначив голова ОВА у Telegram.
Також за його словами, вдень, 1 жовтня, о 12:10 внаслідок артилерійського обстрілу Куцурубської громади виникла пожежа сухої трави на відкритій території біля одного з населених пунктів. Постраждалих немає.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Доповнення
У Миколаївській області у ніч на перше жовтня під прицілом ворожих безпілотників опинилося складське приміщення сільськогосподарського підприємства.