На Миколаївщині ворожі безпілотники “атакували” складське приміщення
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У Миколаївській області цієї ночі під прицілом ворожих безпілотників опинилося складське приміщення сільськогосподарського підприємства. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
Обійшлося без жертв та постраждалих
“Вночі, 1 жовтня, близько 1:15 за межами населеного пункту Снігурівської громади зафіксовано удари ворожими БпЛА, ймовірно „Shahed 131/136“. Внаслідок влучання пошкоджено складське приміщення сільськогосподарського підприємства та паркан. Окрім того виникла пожежа сухої трави, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає”, — зазначив голова ОВА.
Додав, що один безпілотник був збитий силами ППО.
Також вночі фіксувалися ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
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