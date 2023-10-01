На Миколаївщині ворожі безпілотники “атакували” складське приміщення

Обійшлося без жертв та постраждалих

“Вночі, 1 жовтня, близько 1:15 за межами населеного пункту Снігурівської громади зафіксовано удари ворожими БпЛА, ймовірно „Shahed 131/136“. Внаслідок влучання пошкоджено складське приміщення сільськогосподарського підприємства та паркан. Окрім того виникла пожежа сухої трави, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає”, — зазначив голова ОВА.

Додав, що один безпілотник був збитий силами ППО.

Також вночі фіксувалися ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вночі окупанти вдарили по Харкову трьома ракетами. Поцілили у цивільне підприємство