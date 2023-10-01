На Николаевщине вражеские беспилотники "атаковали" складское помещение
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В Николаевской области этой ночью под прицелом вражеских беспилотников оказалось складское помещение сельскохозяйственного предприятия. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Обошлось без жертв и пострадавших
“Ночью, 1 октября, около 1:15 за пределами населенного пункта Снигиревской громады зафиксированы удары вражескими БПЛА, вероятно „Shahed 131/136“. В результате попадания повреждено складское помещение сельскохозяйственного предприятия и забор. Кроме того возник пожар сухой травы, который был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет”, — отметил председатель ОВА.
Добавил, что один беспилотник был сбит силами ПВО.
Также ночью фиксировались вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.
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