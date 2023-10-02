Над Николаевщиной были уничтожены два вражеских БпЛА "Мерлин-ВР"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. За прошедшие сутки в небе над Николаевской областью были ликвидированы два российских разведывательных БпЛА «Мерлин-ВР». Также российские оккупанты обстреляли Куцурубскую общину. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
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«Вчера, 1 октября, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» на Николаевщине уничтожены два российских разведывательных БпЛА «Мерлин-ВР», — отметил глава ОВА в Telegram.
Также по его словам, днем, 1 октября, в 12:10 в результате артиллерийского обстрела Куцурубской громады возник пожар сухой травы на открытой территории возле одного из населенных пунктов. Пострадавших нет.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Дополнение
В Николаевской области в ночь на первое октября под прицелом вражеских беспилотников оказалось складское помещение сельскохозяйственного предприятия.