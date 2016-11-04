Над Маріуполем пролетів винищувач
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 4 листопада. УНН. Над Маріуполем пролетів винищувач.Про це кореспонденту УНН повідомлили очевидці події.
Сьогодні о 10:40 над селищем Кам’янськ, що є частиною Маріуполя, пронісся військовий винищувач.
За словами місцевих жителів, винищувач летів на невеликій висоті — близько 50 метрів і рухався зі сходу на захід. Звук був настільки сильний, що у людей тряслися вікна і двері приватних будинків.
“Я спав. І раптом такий звук! Я думав бомбити почали. Вибігаю з дому — це винищувач. Летів низько — так, що можна було зрозуміти, що це не звичайний літак”, — повідомляє житель Каменська Андрій.
За словами прес-офіцера оперативно-тактичної групи Сектора “Маріуполь” Олександра Кіндсфатера, весь повітряний простір над Маріуполем під контролем.
“Я можу точно сказати — турбуватися нема про що. Це не винищувач „ДНР“ або РФ”, — зазначив він.
На питання журналіста, чи це наш винищувач, і якою була його мета прольоту над мирним селищем, прес-секретар відмовився від коментаря.
Наразі небо над Сектором “Маріуполь” закрите.