Над Мариуполем пролетел истребитель

Сегодня в 10:40 над поселком Камянск, который является частью Мариуполя, пронесся военный истребитель.

По словам местных жителей, истребитель летел на небольшой высоте - около 50 метров и двигался с востока на запад. Звук был настолько сильный, что у людей тряслись окна и двери частных домов.

"Я спал. И вдруг такой звук! Я думал бомбить начали. Выбегаю из дома - это истребитель. Летел низко - так, что можно было понять, что это не обычный самолет", - сообщает житель Камянска Андрей.

По словам пресс-офицера оперативно-тактической группы сектора "Мариуполь" Александра Киндсфатера, все воздушное пространство над Мариуполем под контролем.

"Я могу точно сказать - беспокоиться не о чем. Это не истребитель "ДНР" или РФ", - отметил он.

На вопрос журналиста, наш ли это истребитель, и какой была его цель пролета над мирным поселком, пресс-секретарь отказался от комментария.

Сейчас небо над сектором "Мариуполь" закрыто.