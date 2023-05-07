Над Києвом вночі збили ворожий безпілотник - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Під час останньої повітряної тривоги над Києвом літав ворожий розвідувальний безпілотник, який успішно ліквідували, повідомляє УНН з посиланням на КМВА.
Цитата
«Під час останньої повітряної тривоги в повітряному просторі Києва був виявлений розвідувальний БПЛА ворога. Силами і засобами протиповітряної оборони дрон був знищений.
Попередньо, інформація щодо потерпілих чи руйнувань відсутня. Дані уточнюються», - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Нагадаємо
В Чорному морі ворог поповнив корабельне угруповування 4 надводними ракетоносіями, загальний залп "Калібрів" сягає до 32 ракет.