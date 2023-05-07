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Над Києвом вночі збили ворожий безпілотник - КМВА

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Під час останньої повітряної тривоги над Києвом літав ворожий розвідувальний безпілотник, який успішно ліквідували, повідомляє УНН з посиланням на КМВА.

Цитата 

«Під час останньої повітряної тривоги в повітряному просторі Києва був виявлений розвідувальний БПЛА ворога. Силами і засобами протиповітряної оборони дрон був знищений. 

Попередньо, інформація щодо потерпілих чи руйнувань відсутня. Дані  уточнюються», -  повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо

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