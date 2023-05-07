Над Киевом ночью сбили вражеский беспилотник
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Во время последней воздушной тревоги над Киевом летал вражеский разведывательный беспилотник, который успешно ликвидировали, сообщает УНН со ссылкой на КМВА.
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«Во время последней воздушной тревоги в воздушном пространстве Киева был обнаружен разведывательный БПЛА врага. Силами и средствами противовоздушной обороны дрон был уничтожен.
Предварительно, информация о пострадавших или разрушениях отсутствует. Данные уточняются», - сообщил начальник КМВА Сергей Попко.
Напомним
В Чорному морі ворог поповнив корабельне угруповування 4 надводними ракетоносіями, загальний залп "Калібрів" сягає до 32 ракет.