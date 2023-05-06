рф вивела у Чорне море 4 надводні ракетоносії – ОК "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. В Чорному морі ворог поповнив корабельне угруповування 4 надводними ракетоносіями, загальний залп "Калібрів" сягає до 32 ракет. Про це повідомило на своїй сторінці у Facebook оперативне командування "Південь", передає УНН.
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"В Чорному морі корабельне угруповання ворог поповнив 4 надводними ракетоносіями.Сумарний залп "Калібрів" до 32 ракет", - йдеться у повідомленні.
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Також в ОК "Південь" зауважили, що на тлі активності стратегічної авіації, рівень ракетної небезпеки максимально високий.
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