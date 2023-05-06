рф вывела в Черное море 4 надводных ракетоносителя – ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Черном море враг пополнил корабельную группировку 4 надводными ракетоносителями, общий залп "Калибров" достигает 32 ракет. Об этом сообщило на своей странице в Facebook оперативное командование "Юг", передает УНН.
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"В Черном море корабельную группировку враг пополнил 4 надводными ракетоносителями, суммарный залп "Калибров" до 32 ракет", - говорится в сообщении.
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Также в ОК "Юг" отметили, что на фоне активности стратегической авиации, уровень ракетной опасности максимально высокий.
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