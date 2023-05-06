рф вывела в Черное море 4 надводных ракетоносителя – ОК "Юг"

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"В Черном море корабельную группировку враг пополнил 4 надводными ракетоносителями, суммарный залп "Калибров" до 32 ракет", - говорится в сообщении.

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Также в ОК "Юг" отметили, что на фоне активности стратегической авиации, уровень ракетной опасности максимально высокий.

Напомним

Глава ОПУ Андрей Ермак призвал жителей Украины не игнорировать сигнал воздушной тревоги.