Начальнику Львівської міськради визначили заставу у розмірі 2 млн грн

Так, 19 листопада 2016 року районний суд Львова обрав начальнику Управління житлового господарства Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Як альтернативу, суд визначив заставу у розмірі 2 млн грн.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, затриманого на хабарі Ю.Гольця з ЛМР взяли під арешт на два місяці.

Чиновника затримали під час отримання чергової частини хабара у розмірі 80 тис. грн. За грошову винагороду посадовець пообіцяв посприяти в укладенні Львівської міськради із суб’єктом господарювання трьох договорів на проведення капітального ремонту будинків на загальну суму понад 800 тис грн та одного договору з облаштування території м. Львова на загальну суму понад 10 млн грн.