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Начальнику управления Львовского горсовета определили залог в размере 2 млн грн

Киев • УНН

 • 5291 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Суд определил залог в размере 2 млн грн начальнику управления Львовского городского совета. Об этом сообщили УНН в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона Украины.

Начальнику управления Львовского горсовета определили залог в размере 2 млн грн

Так, 19 ноября 2016 года районный суд Львова избрал начальнику Управления жилищного хозяйства Департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. В качестве альтернативы, суд определил залог в размере 2 млн грн.

Напомним, как сообщал УНН, задержанного на взятке Ю.Гольца взяли под арест на два месяца.

Чиновника задержали во время получения очередной части взятки в размере 80 тыс. грн. За денежное вознаграждение должностное лицо пообещало посодействовать в заключении ЛГС с предприятием трех договоров на проведение капитального ремонта домов на общую сумму более 800 тыс. грн и одного договора по обустройству территории г. Львова на общую сумму более 10 млн грн.

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