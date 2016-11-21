Начальнику управления Львовского горсовета определили залог в размере 2 млн грн

Так, 19 ноября 2016 года районный суд Львова избрал начальнику Управления жилищного хозяйства Департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. В качестве альтернативы, суд определил залог в размере 2 млн грн.

Напомним, как сообщал УНН, задержанного на взятке Ю.Гольца взяли под арест на два месяца.

Чиновника задержали во время получения очередной части взятки в размере 80 тыс. грн. За денежное вознаграждение должностное лицо пообещало посодействовать в заключении ЛГС с предприятием трех договоров на проведение капитального ремонта домов на общую сумму более 800 тыс. грн и одного договора по обустройству территории г. Львова на общую сумму более 10 млн грн.