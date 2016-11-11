Начальником ГУ НП в АР Крим та місті Севастополі призначили А.Бахчиванжи
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Нового начальника Головного управління Національної поліції в АР Крим та місті Севастополі представив перший заступник голови Національної поліції України — начальник кримінальної поліції Вадим Троян. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу відомства.
“Начальником Головного управління Національної поліції в АР Крим та місті Севастополі призначено генерала поліції третього рангу Анатолія Бахчиванжи,” — йдеться в повідомленні.
До цього він працював на посаді радника в Департаменті забезпечення діяльності голови Національної поліції України.
Нагадаємо, що 10 листопада новим начальником ГУ НП в Одеській області став Дмитро Головін.