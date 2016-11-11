Начальником ГУ ЧП в АР Крым и городе Севастополе назначили А.Бахчиванжи

"Начальником Главного управления Национальной полиции в АР Крым и городе Севастополе назначен генерал полиции третьего ранга Анатолия Бахчиванжи", - говорится в сообщении.

До этого он работал в должности советника в Департаменте обеспечения деятельности председателя Национальной полиции Украины.

Напомним, что 10 ноября новым начальником ГУ ЧП в Одесской области стал Дмитрий Головин.