Начальником ГУ ЧП в АР Крым и городе Севастополе назначили А.Бахчиванжи
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Нового начальника Главного управления Национальной полиции в АР Крым и городе Севастополе представил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вадим Троян. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Начальником Главного управления Национальной полиции в АР Крым и городе Севастополе назначен генерал полиции третьего ранга Анатолия Бахчиванжи", - говорится в сообщении.
До этого он работал в должности советника в Департаменте обеспечения деятельности председателя Национальной полиции Украины.
Напомним, что 10 ноября новым начальником ГУ ЧП в Одесской области стал Дмитрий Головин.