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Начальник поліції Києва Крищенко підтвердив свою відставку: рапорт задовільнили

Начальник поліції Києва Крищенко підтвердив свою відставку: рапорт задовільнили

Київ • УНН

 • 36582 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко підтвердив свою відставку - після зміни міністра внутрішніх справ минулого місяця. Крищенко у Facebook у середу, 11 серпня, повідомив, що його відповідний рапорт задовільнили, пише УНН.

Цитата:

"Я подав рапорт про відставку. І вчора його задовільнили", - зазначив Крищенко.

Деталі

Він пригадав свою роботу на посаді, яку обіймав більше ніж п'ять з половиною років, разом зі столичними поліцейськими. "І я впевнений, що ви і надалі працюватимете, не зменшуючи темп і обертів. Пишався і завжди пишатимуся нашою спільною роботою. Честь маю!" - написав він.

Доповнення

Чутки про відставку начальника поліції Києва почали обговорюватися ще минулого тижня. Однак, тоді УНН у пресслужбі поліції Києва зазначили, що Крищенко продовжує працювати. Тим часом, у ЗМІ вже з'являлося й ім'я ймовірного претендента на посаду - Іван Вигівський, який наразі очолює полтавську поліцію, а раніше був на керівній посаді у миколаївському главку. Однак, інформація непідтверджена. Тим часом, представлення нового очільника поліції Києва очікується, за повідомленнями, вже сьогодні, навіть називають час - 11 година.

Довідково

За даними з сайту Нацполіції, Крищенко обіймає посаду заступника голови Нацполіції — начальника Головного управління Національної поліції в Києві з 15 грудня 2015 року.

Що було раніше

15 липня Верховна Рада підтримала відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ і призначила на цю посаду нардепа від президентської політсили "Слуга народу" Дениса Монастирського. Після цього почалися звільнення заступників Авакова.

Так, спочатку Кабінет міністрів звільнив зокрема першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, який перебував на цій посаді з 2014 року.

А 4 серпня Кабінет міністрів звільнив Антона Геращенка з посади заступника міністра внутрішніх справ. 

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