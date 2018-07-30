НАБУ завершило розслідування щодо судді-хабарниці
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. НАБУ довело до кінця розслідування справи стосовно судді-хабарниці Окружного адміністративного суду міста Києва Олени Власенкової. Матеріали відкрито для ознайомлення. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
“26 липня 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили судді Окружного адміністративного суду міста Києва про завершення досудового розслідування за фактом отримання нею неправомірної вигоди. Їй надано матеріали слідства для ознайомлення”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, суддю викрили при отриманні неправомірної вигоди у розмірі 2 тисячі доларів США 10 травня 2018 року прокурори САП та оперативні працівники Головного управління “К” Служби безпеки України. 11 травня їй повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
У подальшому, 24 травня 2018 року, суд обрав підозрюваній судді запобіжний захід у вигляді застави у розмірі понад 140 тис. грн та поклав на неї низку інших процесуальних обов’язків.
Рішенням Вищої ради правосуддя суддю тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.